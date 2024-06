Résultat des européennes à Sennecey-le-Grand : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour les européennes La communauté des électeurs de Sennecey-le-Grand avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel 2022 puisque la candidate du parti frontiste prenait la tête avec 31,22% au premier tour. Au 2e tour, face à Macron, elle s'était aussi imposée avec 55,39%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 27,56% des votes sur place, contre 30,78% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (50,65%).

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Sennecey-le-Grand en 2019 ? Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes à l'époque. Le mouvement enregistrait 32,02% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 18,34% et François-Xavier Bellamy à 11,35%.

11:45 - Sennecey-le-Grand : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et la situation socio-économique de Sennecey-le-Grand déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec 30% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,69%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Un salaire moyen mensuel net de 2092,89 euros/mois montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 992 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,93%) met en évidence des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,5%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Sennecey-le-Grand mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,94% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Participation aux élections européennes à Sennecey-le-Grand : les chiffres clés L'observation des résultats des précédents scrutins européens permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. En 2019, lors des élections européennes, parmi les 1 036 inscrits sur les listes électorales à Sennecey-le-Grand, 50,78% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 42,65% lors des européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,1%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Participation à Sennecey-le-Grand : quelles perspectives pour les élections européennes ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Sennecey-le-Grand, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,02% au premier tour. Au second tour, 45,09% des votants se sont déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 039 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 76,95% étaient allés voter. Le taux de participation était de 75,26% au second tour, c'est-à-dire 1 536 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.