Résultat des européennes à Senonches : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections européennes à l'époque. Le bulletin séduisait 34,75% des voix, soit 384 voix, face à Nathalie Loiseau à 18,19% et Yannick Jadot à 8,14%.

11:45 - Élections à Senonches : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la ville de Senonches, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec 36,77% de population active et une densité de population de 49 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 14,54% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (31,35%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 055 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,94%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,14%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Senonches mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 10,88% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.