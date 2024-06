En direct

19:21 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Senones, qui va récupérer le vote Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 6,06% à Senones, contre 14,02% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Senones, le binôme Nupes avait en effet accumulé 20,55% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Senones, entre les 14,02% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,69% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,11% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Senones avant les européennes Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Senones semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Senones Dernières élections en date, les législatives avaient donné un excellent résultat pour le RN à Senones. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 29,60% au premier tour avant un formidable 60,84% au second, le propulsant en tête à l'échelon communal (Senones n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,77% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,69% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,14%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 64,69%, devant Emmanuel Macron à 35,31%.

12:45 - Que retenir des européennes à Senones il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Senones, avec 38,26%, soit 303 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 14,02% et Yannick Jadot à 9,09%.

11:45 - Senones aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique de Senones détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 132 habitants/km² et 36,81% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,9% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1851,18 euros/mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (5,92%) et le nombre de résidences HLM (13,66% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Senones mettent en relief une diversité de qualifications, avec 43,19% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Senones : quel était le pourcentage de participation aux élections européennes ? Au fil des dernières années, les 2 396 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 52,29% dans la commune de Senones. La participation était de 41,43% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Senones : les européennes débutent La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 à Senones. Les études rapportent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 584 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 30,05% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 29,61% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,25% au premier tour. Au second tour, 58,28% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Senones ?