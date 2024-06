Résultat des européennes à Moyenmoutier : l'élection 2024 en direct

Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le RN à Moyenmoutier. Ce dernier s'était hissé en tête dans la ville avec 37,24% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 59,50% au 2e sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 44,32% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,16%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 67,39%, devant Emmanuel Macron à 32,61%.

Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait dominé les élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin attirait 45,65% des votes, soit 514 voix, face à Nathalie Loiseau à 14,39% et Yannick Jadot à 8,53%.

11:45 - Moyenmoutier et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Les données démographiques et socio-économiques de Moyenmoutier mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 17,69% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 95 hab/km² et 45,36% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 908 € par an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,33%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,2%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Moyenmoutier mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 43,17% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.