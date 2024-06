Résultat des européennes à Sentheim : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - À Sentheim, une liste Bardella favorite ? Les sondages annoncent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit le porter à 43% à Sentheim, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais Sentheim n'est pas la France et on remarque que le RN n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Pourquoi le RN a une petite avance Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un excellent résultat pour le RN à Sentheim. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la localité avec 26,39% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains (Sentheim n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,93% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,33% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,54%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,62%, devant Emmanuel Macron à 43,38%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Sentheim Se retourner sur le dernier test semble toujours une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Sentheim, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 33,92% des votes contre Nathalie Loiseau à 16,8% et Yannick Jadot à 11,2%. Ce sont alors 212 électeurs qui l'avaient choisie dans la commune.

11:45 - Sentheim : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Sentheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 683 logements pour 1 548 habitants, la densité de la ville est de 258 habitants par km². Ses 84 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 14,39 % des résidents sont des enfants, et 9,85 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 38,1% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,89% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 345,06 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En résumé, Sentheim incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Sentheim : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux de participation aux européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014. Au fil des dernières années, les 1 587 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des précédentes européennes, sur les 657 inscrits sur les listes électorales à Sentheim, 57,89% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 44,38% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Sentheim sont lancées L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Sentheim. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 199 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,6% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,77% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,82% au premier tour. Au second tour, 56,1% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Sentheim ? Les études révèlent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?