Résultat des européennes à Seraincourt : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Pour le RN, les sondages de Jordan Bardella font espérer à Seraincourt Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Si en France, les sondages dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 33% dans la commune), on remarque néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les habitants de Seraincourt plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Seraincourt lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,44%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,29%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 42,23% contre 57,77%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,46% au premier tour, contre 27,94% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Seraincourt, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée lors du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Avec un résultat de 23,8%, Jordan Bardella avait été distancé au moment du verdict des élections du Parlement européen à l'époque par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 25,68% des bulletins dans l'urne.

11:45 - Seraincourt : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quel impact aura la population de Seraincourt sur les résultats des élections européennes ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 17,12% des résidents sont des enfants, et 24,13% ont plus de 60 ans. Le taux important de cadres, représentant 28,66%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (12,76%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (5,43%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Seraincourt mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,24% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Européennes passées à Seraincourt : retour sur la participation électorale Au fil des derniers scrutins européens, les 1 319 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 48,64% des électeurs de Seraincourt avaient boudé les urnes. L'abstention était de 51,15% pour les élections européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Seraincourt ? À Seraincourt, l'un des critères clés des européennes sera indiscutablement le taux de participation. Les jeunes générations manifestent couramment une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la présidentielle, 77,63% des électeurs dans la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 78,78% au premier tour, c'est-à-dire 776 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,00% au premier tour. Au second tour, 46,7% des votants se sont déplacés.