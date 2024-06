Résultat des européennes à Tessancourt-sur-Aubette : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Tessancourt-sur-Aubette ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Tessancourt-sur-Aubette semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Avantage Renaissance à Tessancourt-sur-Aubette ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Tessancourt-sur-Aubette lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,27%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,29%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,63% contre 56,37%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 26,86% au premier tour, contre 29,26% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va remporter le plus de voix, avec 59,25% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - 28,22% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Tessancourt-sur-Aubette Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Tessancourt-sur-Aubette, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait une longueur d'avance, avec 28,22% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,68% et Yannick Jadot à 12,17%. Dans le détail, 116 habitants l'avaient choisie dans la commune.

11:45 - Tessancourt-sur-Aubette : européennes et dynamiques démographiques Quel impact auront les électeurs de Tessancourt-sur-Aubette sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 229 hab par km² et 51,06% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 7,01% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Le taux important de cadres, représentant 29,75%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (3,12%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,52%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Tessancourt-sur-Aubette mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,76% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Tessancourt-sur-Aubette Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Tessancourt-sur-Aubette, 62,04% des habitants n'avaient pas participé. L'analyse des précédentes élections permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 43,71% des électeurs de Tessancourt-sur-Aubette avaient boudé les urnes, contre une abstention de 46,84% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Tessancourt-sur-Aubette : l'abstention en question À Tessancourt-sur-Aubette, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 772 personnes en âge de voter au sein de la localité, 20,34% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,15% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,16% au premier tour. Au second tour, 49,62% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Tessancourt-sur-Aubette ?