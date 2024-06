Résultat des européennes à Sérézin-de-la-Tour : l'élection 2024 en direct

Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces élections européennes 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si en France, les sondages d'intentions de vote prédisent une évolution du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Sérézin-de-la-Tour : ce qu'il faut retenir

La structure démographique et socio-économique de Sérézin-de-la-Tour définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 15,75% ont 60 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,28%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,36%) et le nombre de résidences HLM (2,05% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Le taux d'étudiants, de 7,14% à Sérézin-de-la-Tour, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.