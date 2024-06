Résultat des européennes à Nivolas-Vermelle : l'élection 2024 en direct

En direct

15:35 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Nivolas-Vermelle Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste RN présentée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Nivolas-Vermelle, avec 24,41% des bulletins, soit 219 voix dans la ville, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 22,85% suivie par la liste Yannick Jadot avec 13,71%.

11:45 - Élections européennes à Nivolas-Vermelle : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Nivolas-Vermelle comme dans toute la France. Dotée de 1 209 logements pour 2 632 habitants, la densité de la ville est de 416 hab par km². Ses 266 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 760 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,02 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,26% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 36,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 526,79 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Nivolas-Vermelle, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Elections européennes à Nivolas-Vermelle : état des lieux de l'abstention Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. L'étude des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 923 personnes habilitées à voter à Nivolas-Vermelle s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 53,48%). La participation était de 45,04% il y a 10 ans.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Nivolas-Vermelle ? À Nivolas-Vermelle, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces européennes. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,32% au premier tour. Au deuxième tour, 53,13% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 860 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,1% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,7% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.