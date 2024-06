Résultat des européennes à Sérifontaine : l'élection 2024 en direct

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Sérifontaine, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 778 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 115 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (78,23 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 31,51% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,74%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2192,06 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Sérifontaine, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des scrutins européens passés ? En 2019, pendant les élections européennes, le taux d'abstention atteignait 54,43% au niveau de Sérifontaine, contre un taux d'abstention de 57,95% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Sérifontaine

À Sérifontaine, le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs importants du scrutin européen. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 70,95% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 70,95% au premier tour, soit 1 434 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle et ses retombées en matière économique et énergétique sont de nature à pousser les habitants de Sérifontaine à s'intéresser plus fortement du scrutin.