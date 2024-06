Résultat des européennes à Servaville-Salmonville : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un beau démarrage pour le Rassemblement national à Servaville-Salmonville. Ce dernier s'était placé en tête dans la ville avec 28,51% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Nupes (Servaville-Salmonville ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,91% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,38%. Avec 48,29% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,71%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Servaville-Salmonville et leurs implications électorales

Devant le bureau de vote de Servaville-Salmonville, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 125 habitants répartis dans 436 logements, ce village présente une densité de 141 habitants/km². Ses 41 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 36 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 3,27 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 36,65% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 373,85 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En somme, à Servaville-Salmonville, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.