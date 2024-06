En direct

19:27 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Seyne fait envie En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait glané 19,06% à Seyne, contre 5,18% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Seyne, le binôme Nupes avait en effet glané 22,94% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont choisir les habitants de Seyne ? Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Seyne semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Seyne ? L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle obtenait 27,06% au 1er round contre 21,5% pour Emmanuel Macron et 15,94% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est également elle qui s'imposait à Seyne avec 53,86%, devant Emmanuel Macron à 46,14%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 28,24% des suffrages sur place, contre 29,56% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 55,03%.

12:45 - Jordan Bardella en première position il y a cinq ans à Seyne Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui s'affichait en tête des élections européennes il y a cinq ans à Seyne, avec 28,76% des électeurs, soit 172 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,06% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 12,54%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Seyne aux européennes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Seyne révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des élections européennes. La répartition démographique peut agir sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 38,27% de 60 ans et plus. Avec ses 7,05% d'agriculteurs pour 1 366 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,71%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (22,87%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 62,75%, comme à Seyne, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Seyne Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Seyne, 57,71% des électeurs avaient voté. Au fil des précédentes élections, les 1 397 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Lors des dernières européennes, le taux de participation représentait 54,1% au niveau de Seyne, contre un taux de participation de 46,14% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Seyne : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Seyne ? La situation géopolitique actuelle serait notamment en mesure de modifier les choix que feront les électeurs de Seyne (04140). En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,86% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 77,79% au premier tour, soit 956 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.