Résultat des européennes à Sierville : l'élection 2024 en direct

18:27 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Sierville ? Le nombre de votes de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enjeu pour cette élection des députés européens localement, comme au niveau national. À Sierville, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 35,24% lors du vote européen et Marine Le Pen 33,18% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Avantage RN à Sierville ? Regarder l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler une évidence au moment d'une autre élection. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un excellent résultat pour le Rassemblement national à Sierville. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la cité avec 31,77% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! Sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,18% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,86% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,51%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 50,73%, devant Emmanuel Macron à 49,27%.

12:45 - 35,24% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Sierville Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin cumulait 35,24% des voix, soit 148 voix, contre Nathalie Loiseau à 15,48% et Yannick Jadot à 10,95%.

11:45 - Dynamique électorale à Sierville : une analyse socio-démographique Comment la population de Sierville peut-elle affecter le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 5,9% et une densité de population de 63 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (8,41%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 420 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,97%) révèle des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,14%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Sierville mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,44% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Sierville : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes européennes Au fil des dernières années, les 1 124 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 45,36% des inscrits sur les listes électorales de Sierville (Seine-Maritime). L'abstention était de 56,35% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Sierville L'abstention constituera indéniablement l'une des clés des européennes 2024 à Sierville. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 800 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 82,13% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 83,29% au second tour, c'est-à-dire 668 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. Le conflit ukrainien et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient notamment susceptibles d'inciter les électeurs de Sierville à ne pas rester chez eux.