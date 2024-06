Résultat des européennes à Fresquiennes : l'élection 2024 en direct

17:23 - Quelques résultats à prendre en compte

Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant démarrage pour le RN à Fresquiennes. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la ville avec 35,27% au 1er tour et surtout 55,34% au deuxième sur la circonscription du secteur. Le RN a même obtenu plus de votes aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La cheffe du parti avait engrangé 33,09% au 1er tour et 49,84% au second dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 27,33% et 15,66% au premier tour, pour finir devant Marine Le Pen (49,84%) au second.