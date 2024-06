En direct

19:23 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Sinceny ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 2,68% à Sinceny, contre 13,5% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections du Parlement à Sinceny, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,25% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,16% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,54% pour Yannick Jadot, 3,6% pour Fabien Roussel et 1,88% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Sinceny, entre les 13,5% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,02% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,68% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Sinceny lors des européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella lors des européennes 2024 sera très observé. À Sinceny, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 46,62% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 45,91% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de Sinceny plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très bon résultat pour le RN à Sinceny. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la localité avec 42,92% au 1er tour avant un formidable 65,58% au deuxième sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 45,91% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,02% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,16%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 66,58%, devant Emmanuel Macron à 33,42%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Sinceny Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Sinceny, avec 46,62% des électeurs devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 13,5% et Yannick Jadot avec 7,01%.

11:45 - Sinceny aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Sinceny, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des européennes. Avec une densité de population de 155 hab par km² et un taux de chômage de 12,22%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2168,03 euros/mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 705 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,4%) et le nombre de résidences HLM (5,73% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Sinceny mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 13,9% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Sinceny : étude du taux de participation aux précédentes européennes Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Sinceny, 74,55% des électeurs n'avaient pas voté. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des derniers scrutins européens ? En 2019, lors des élections européennes, 50,3% des personnes habilitées à participer à une élection à Sinceny avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 59,41% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Sinceny : l'abstention en question À Sinceny, l'un des critères décisifs des européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation. Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 699 personnes en âge de voter dans la ville, 25,31% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 27,19% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 58,43% au premier tour et seulement 57,84% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Sinceny ?