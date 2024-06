En direct

19:11 - Qui va tirer parti des voix de la Nupes à Sisteron ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 24,14% des suffrages dans la commune. Une percée à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 3,85% à Sisteron, contre 21,34% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Sisteron : les 21,34% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,26% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,51% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Sisteron avant les européennes ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet pour cette européenne, localement. Indicateur clé pour ce dimanche : Sisteron fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,41% lors du vote européen et Marine Le Pen 26,63% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Sisteron Le choix du président de la République est probalement la clé pour jauger la tendance locale. Marine Le Pen a engrangé les votes à Sisteron à l'issue de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 26,63% des suffrages au 1er tour. Au second tour de cette présidentielle, c'est de nouveau la cheffe du parti frontiste qui s'imposait à Sisteron avec 51,34%, devant Emmanuel Macron à 48,66%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 23,92% des voix sur place, contre 32,51% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,29%).

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Sisteron il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui s'affichait en tête des élections européennes à l'époque à Sisteron, avec 27,41% des bulletins, soit 768 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 21,34% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 11,31%.

11:45 - Sisteron : élections européennes et dynamiques démographiques A la mi-journée des européennes, Sisteron fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 699 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 709 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 836 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (67,47 %) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 540 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 285 euros par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,98%, synonyme d'une situation économique mitigée. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Sisteron contribue à préparer l'avenir de l'Europe.

10:30 - Sisteron : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? L'observation des résultats des précédentes élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 53,8% dans la commune de Sisteron, à comparer avec un taux de participation de 46,73% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Participation à Sisteron : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Sisteron ? Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,3% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une participation de 73,57% au deuxième tour, c'est-à-dire 4 019 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,53% au premier tour et seulement 48,47% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Sisteron ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?