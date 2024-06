Résultat des européennes à Solgne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Solgne, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait atteint 5,47% à Solgne, contre 25,87% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, en 2022. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Solgne, le binôme Nupes avait en effet glané 19,05% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,94% pour Yannick Jadot, 1,89% pour Fabien Roussel et 0,94% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Solgne, entre les 25,87% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,65% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,33% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Solgne pour le Rassemblement national ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Ce sont donc déjà 8 points qui ont été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à environ 30% ou plus à Solgne ce soir.

15:02 - Les dernières tendances à Solgne Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 29,29% contre 31,65% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 48,45% contre 51,55%. Le RN n'a pas plus convaincu à Solgne quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,21% au premier tour, contre 26,33% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Solgne, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - À Solgne, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Solgne lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 25,87% des voix. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 21,14% dans la localité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 12,19%.

11:45 - Solgne : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Solgne mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,7%. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (10,92%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 369 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,46%) et le nombre de résidences HLM (5,52% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Solgne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,64% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Solgne ? Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 184 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 416 personnes en âge de voter à Solgne, 49,17% avaient pris part au scrutin. La participation était de 42,56% pour le scrutin de 2014. Assisterons-nous à une hausse de la participation des électeurs français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Solgne : quel sera le taux de participation ? Le taux d'abstention sera l'un des facteurs importants des européennes 2024 à Solgne. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient ramener les électeurs de Solgne vers les urnes. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,76% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 78,93% au deuxième tour, ce qui représentait 648 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,84% au premier tour. Au deuxième tour, 44,47% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Solgne ?