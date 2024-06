En direct

19:12 - À Solliès-Toucas, que vont décider les électeurs de la Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était arrogé 5,48% à Solliès-Toucas, contre 17,41% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a fait long feu. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Solliès-Toucas, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,53% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (6,06% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,49% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,55% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Solliès-Toucas ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Solliès-Toucas semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Avantage RN à Solliès-Toucas ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent verdict des urnes peut sembler une évidence au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un beau résultat pour le RN à Solliès-Toucas. Le parti s'était hissé en tête dans la commune avec 32,92% au 1er round et surtout 56,75% au second, lui garantissant le plus haut niveau à l'échelon local sur la circonscription de la zone. Le RN a même récolté plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République précédente. La candidate avait rassemblé 32,5% au premier tour et 58,1% au deuxième dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 22,17% et 15,76% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (41,9%) au second.

12:45 - 32,52% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Solliès-Toucas Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Solliès-Toucas, avec 32,52% des voix, soit 676 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 17,41% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 10,49%.

11:45 - Élections à Solliès-Toucas : l'impact des caractéristiques démographiques A la mi-journée des européennes, Solliès-Toucas apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec une population de 5 912 habitants répartis dans 2 646 logements, cette agglomération présente une densité de 191 habitants par km². Ses 459 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (16,25 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 29,05% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,42% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 716,34 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Solliès-Toucas manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Solliès-Toucas : un regard approfondi Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Solliès-Toucas, 71,32% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'analyse des résultats des scrutins européens précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 54,15% des personnes habilitées à voter à Solliès-Toucas avaient boudé les urnes. L'abstention était de 60,86% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes commencent à Solliès-Toucas : la participation en question À Solliès-Toucas, le taux de participation sera un facteur essentiel de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 42,8% au premier tour et seulement 41,81% au second tour. Quelle sera la participation à Solliès-Toucas cette année ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 74,04% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,97% au deuxième tour, ce qui représentait 3 645 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.