En direct

19:09 - Les votes de la gauche unie en question Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 4,8% à Solliès-Pont, contre 18,86% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Solliès-Pont, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,97% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Solliès-Pont, entre les 18,86% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,41% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,59% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont choisir les votants de Solliès-Pont ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors des élections européennes sera très observé. A noter : Solliès-Pont compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,75% lors du vote européen et Marine Le Pen 33,45% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Solliès-Pont ? Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné un bon démarrage pour le Rassemblement national à Solliès-Pont. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la commune avec 33,84% au premier round avant un formidable 54,67% au deuxième, le plaçant à la meilleure place à l'échelle communale sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même obtenu plus d'électeurs en moyenne aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République précédente. La présidente du mouvement avait rassemblé 33,45% au premier tour et 57,39% au 2e dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait séduit 34,75% des votes, soit 1500 voix, devant Nathalie Loiseau à 18,86% et Yannick Jadot à 9,48%.

11:45 - Élections européennes à Solliès-Pont : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Solliès-Pont se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 12 080 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 106 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,0 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 338 résidents étrangers, représentant 2,82% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 13,49%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2175,65 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Solliès-Pont démontre l'intérêt des habitants pour les idées européennes.

10:30 - Elections européennes précédentes à Solliès-Pont : état des lieuxde la participation Au fil des dernières années, les 12 228 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, lors des élections européennes, 4 454 personnes habilitées à participer à une élection à Solliès-Pont avaient participé à l'élection (soit 51,19%), contre une participation de 39,43% il y a 10 ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Solliès-Pont À Solliès-Pont, le taux de participation sera indéniablement un critère fort de ce scrutin européen. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,08% au premier tour et seulement 42,85% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Solliès-Pont cette année ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,14% au niveau de l'agglomération, contre une participation de 74,8% au premier tour, c'est-à-dire 6 839 personnes. En proportion, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.