Résultat des européennes à Sore : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Sore, que vont décider les supporters de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Sore, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,79% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 9,17% à Sore, contre 20,26% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Sore avant les européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Si en France, les sondages annoncent une évolution moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à environ 30% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen était largement distancée dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 21,19% contre 25,83% pour Emmanuel Macron et 23,51% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,46% contre 57,54%. Avec 19,58%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 31,37% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 20,47% des suffrages étaient tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 20,26% et Manon Aubry à 12,79%. Le RN cumulait ainsi pas moins de 96 habitants de Sore passés par les bureaux de vote.

11:45 - Sore : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Sore comme partout ailleurs. Avec ses 1 162 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 106 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 761 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (31,54 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 33,71% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 37,76% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 269,05 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. À Sore, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Sore : étude du taux de participation aux précédentes européennes Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur l'ensemble du territoire, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Sore, 59,57% des électeurs avaient voté. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le taux de participation représentait 59,55% des électeurs de Sore, à comparer avec une participation de 51,99% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Sore Le niveau de participation sera l'un des critères clés de ces européennes 2024 à Sore. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 57,6% au premier tour et seulement 58,11% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 862 personnes en âge de voter au sein de la localité, 81,55% étaient allées voter. Le taux de participation était de 78,19% au deuxième tour, ce qui représentait 674 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.