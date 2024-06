En direct

19:34 - À Soucht, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient au coude-à-coude ce soir, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 18,61% à Soucht, contre 4,96% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Soucht, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 15,86% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Bardella convoités à Soucht Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces élections 2024 localement. La liste Rassemblement national pourrait atteindre près de 40% à Soucht si la situation décrite par les sondages au niveau national se répercute localement. Le leader nationaliste est en effet crédité de 33% des voix dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? La projection est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Les votants de Soucht plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle La ville de Soucht s'était massivement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection suprême il y a deux ans. La numéro 1 du Rassemblement national s'imposait avec 36,56% au 1er round. Nouveau coup d'éclat au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 55,71%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 19,62% des votes sur place, contre 40,59% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 70,92%.

12:45 - 29,78% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Soucht Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore une fois sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Soucht, avec 29,78%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 18,61% et François-Xavier Bellamy à 10,67%.

11:45 - Analyse socio-économique de Soucht : perspectives électorales Comment la population de Soucht peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 25% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,0%. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (27,88%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 385 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,62%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,87%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Soucht mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,48% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Soucht ? Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 1 054 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 433 inscrits sur les listes électorales à Soucht, 56,17% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 67,94% en 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Abstention à Soucht : quelles perspectives pour les européennes ? À Soucht, le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères importants de ces européennes 2024. Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 31,19% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 26,32% au deuxième tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 60,19% au premier tour. Au deuxième tour, 59,57% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Soucht ? L'inflation qui pèse sur les finances des familles serait de nature à pousser les citoyens de Soucht à ne pas rester chez eux.