Résultat des européennes à Soucy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Soucy ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera un point d'observation clé au niveau local pour ces européennes. À Soucy, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 38,45% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 36,08% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les habitants de Soucy plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives, avaient abouti à un bon résultat pour le Rassemblement national à Soucy. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 37,88% au premier round avant un formidable 59,00% au deuxième, lui garantissant d'être tout en haut du paysage municipal. Le Parti passait devant les prétendants étiquetés Les Républicains avec 20,39% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 17,66% au premier tour puis encore LREM (41,00%) au second (Soucy ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré un meilleur chiffre aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême précédente. Elle avait engrangé 36,08% au 1er tour et 58,88% au 2e dans la ville.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Soucy Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 258 électeurs de Soucy avaient préféré le Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella attirait ainsi 38,45% des votes contre Nathalie Loiseau à 15,35% et Yannick Jadot à 7,45%.

11:45 - Soucy : démographie et socio-économie impactent les européennes Quel portrait faire de Soucy, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 560 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 82 entreprises, Soucy est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (12,36 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 30,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,28% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 196,75 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Soucy, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Européennes précédentes à Soucy : état des lieuxde la participation Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes atteignait 50%. Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? En 2019, lors des européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 43,89% des inscrits sur les listes électorales de Soucy. Le taux d'abstention était de 53,73% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Soucy pour les européennes À Soucy, l'une des clés de ce scrutin européen sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient potentiellement impacter les décisions que prendront les habitants de Soucy (89100). En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 290 personnes en âge de voter au sein de la localité, 25,68% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,73% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.