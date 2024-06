11:45 - Saint-Clément : démographie et socio-économie impactent les européennes

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Saint-Clément comme dans toute la France. Avec ses 2 812 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 178 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 15,5 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 34,57 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 242 résidents étrangers, Saint-Clément se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,63% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 425,39 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Clément, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.