Résultat des européennes à Souesmes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Souesmes, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à la loupe Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était élevé à 4,38% à Souesmes, contre 27,08% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'opinion. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Souesmes, le binôme Nupes avait en effet cumulé 9,9% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Souesmes avant les européennes Le résultat obtenu par la liste Bardella sera le principal enseignement à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. Les sondeurs annoncent un RN à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des élections européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'approcher de 38% à Souesmes, soit dix points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les analyses les plus farfelues.

15:02 - Les votants de Souesmes penchaient pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 29% contre 32,29% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 46,33% contre 53,67%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 22,52% au premier tour, contre 30,49% pour le binôme LREM. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui cumulera le plus de votes, avec 54,74% sur l'unique circonscription couvrant Souesmes.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble encore évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Souesmes, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, récoltant 28,54% des votes contre Nathalie Loiseau à 27,08% et François-Xavier Bellamy à 12,92%.

11:45 - Souesmes : démographie et socio-économie impactent les européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Souesmes comme partout ailleurs. Avec ses 1 028 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 52 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 324 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 18 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 16,7 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 54,93% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 68,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 85,72 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Souesmes incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Souesmes : étude du niveau de participation aux précédentes élections européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et seulement 43% à 17h. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2019, pendant les européennes, 42,51% des électeurs de Souesmes (Loir-et-Cher) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 50,1% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Souesmes pour les européennes À Souesmes, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera incontestablement l'abstention. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,01% dans la commune. L'abstention était de 21,53% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation qui plombe le budget des foyers français combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à ramener les citoyens de Souesmes (41300) dans les isoloirs.