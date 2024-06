En direct

19:10 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Souleuvre en Bocage scrutés La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,76% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 4,2% à Souleuvre en Bocage, contre 21,09% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Le Rassemblement national à Souleuvre en Bocage, un favori aux européennes ? Le score obtenu par le RN sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections des députés européens. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Souleuvre en Bocage semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 avant les européennes L'élection du président de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La cheffe de file du RN écrasait le match avec 30,87% au premier round contre 29,54% pour Emmanuel Macron et 16,67% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,92% contre 52,08%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 23,15% des voix sur place, contre 36,97% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (55,23%).

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Souleuvre en Bocage en 2019 ? Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler évident au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Souleuvre en Bocage, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée, cumulant 30,18% des voix face à Nathalie Loiseau à 21,09% et Yannick Jadot à 10,79%.

11:45 - Les données démographiques de Souleuvre en Bocage révèlent les tendances électorales A mi-chemin des élections européennes, Souleuvre en Bocage fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 745 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 380 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 20,32 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 7,48 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 126 résidents étrangers, Souleuvre en Bocage est un exemple de multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 46,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 562,26 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Souleuvre en Bocage, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Souleuvre en Bocage ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Souleuvre en Bocage, 71,79% des électeurs n'avaient pas voté. L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 49,33% des personnes en âge de voter à Souleuvre en Bocage avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 57,68% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Souleuvre en Bocage : que retenir des précédentes élections ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Souleuvre en Bocage, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,55% au premier tour et seulement 46,96% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Souleuvre en Bocage pour les élections européennes ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 503 personnes en âge de voter dans la commune, 78,38% avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,66% au premier tour, ce qui représentait 4 920 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.