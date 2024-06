Résultat des européennes à Sourdeval : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour les résultats de ce soir Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,39% contre 39,92% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,64% contre 61,36%. Le RN ne convainquait pas plus à Sourdeval un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,79% au premier tour, contre 44,69% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Sourdeval, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - 24,66% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Sourdeval Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. La liste de Bardella n'était que deuxième aux élections européennes à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première marche avec 24,66%, contre 21,84% pour le RN.

11:45 - Dynamique électorale à Sourdeval : une analyse socio-démographique Dans la commune de Sourdeval, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 9,04% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 87 hab/km² et 34,83% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un salaire moyen mensuel net de 1888,26 € par mois peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,84%) et le nombre de résidences HLM (10,67% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Sourdeval mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,25% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Européennes précédentes à Sourdeval : état des lieux de l'abstention Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des élections passées. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, sur les 1 321 inscrits sur les listes électorales à Sourdeval, 47,05% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 54,31% en 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Sourdeval, 69,36% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Abstention à Sourdeval : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs déterminants du scrutin européen sera incontestablement le niveau de participation à Sourdeval. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 77,14% des électeurs dans la localité s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 75,77% au premier tour, c'est-à-dire 1 829 personnes. Pour comparer, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,53% au premier tour et seulement 47,99% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sourdeval ? Le conflit ukrainien est de nature à avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Sourdeval.