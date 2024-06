Résultat des européennes à Sousceyrac-en-Quercy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Sousceyrac-en-Quercy pour ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 15,44% des voix dans la commune. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 11,58% à Sousceyrac-en-Quercy, contre 25,37% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Sousceyrac-en-Quercy pour le RN de Jordan Bardella ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella à ces européennes 2024 sera très analysé. Si dans tout le pays, les sondeurs annoncent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les votants de Sousceyrac-en-Quercy plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Dans la commune de Sousceyrac-en-Quercy, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un maigre 20,22%, la patronne du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 26,81% et 21,1% des bulletins exprimés. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 42,77% contre 57,23%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 12,14%, alors que les candidats Divers gauche réuniront 44,68% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Sousceyrac-en-Quercy Regarder en arrière peut toujours sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Sousceyrac-en-Quercy était composé de la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,58% des bulletins exprimés, en troisième position, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 19,49% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,37%, gagnante ici même.

11:45 - Analyse socio-économique de Sousceyrac-en-Quercy : perspectives électorales Dans les rues de Sousceyrac-en-Quercy, le scrutin est en cours. Avec ses 22,63% d'agriculteurs pour 1 333 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 95 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (54,32 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 51,55% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 31,97% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1028,68 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Sousceyrac-en-Quercy, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Sousceyrac-en-Quercy : analyse du taux d'abstention aux européennes Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, 624 électeurs de Sousceyrac-en-Quercy (Lot) avaient participé au vote (soit 55,42%), contre un taux de participation de 47,36% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de scrutin. Sur tout le territoire français, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Sousceyrac-en-Quercy, 59,6% des votants avaient participé.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Sousceyrac-en-Quercy : l'abstention en question L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera immanquablement la participation à Sousceyrac-en-Quercy. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 40,28% au premier tour. Au deuxième tour, 38,29% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 159 personnes en âge de voter dans la localité, 22,13% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,55% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.