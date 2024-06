Résultat des européennes à Soussans : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quels sont les scénarios de reports pour les voix de la Nupes à Soussans ? La coalition de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 25,26% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,48% à Soussans, contre 12,29% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 12,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,71% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,21% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à Soussans pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national va être le déterminant pour cette élection des députés européens à l'échelle locale. À Soussans, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,7% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 39,08% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les dernières tendances à Soussans Elections les plus proches, les législatives avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Soussans. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la ville avec 37,28% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 62,62% au deuxième, lui garantissant d'être au sommet à l'échelon municipal (Soussans ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,08% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,71% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,37%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 61,25%, devant Emmanuel Macron à 38,75%.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Soussans il y a cinq ans ? Regarder en arrière semble toujours évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Soussans, à 39,7%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 12,29% et Yannick Jadot à 10,47%.

11:45 - Soussans : européennes et dynamiques démographiques Comment la population de Soussans peut-elle affecter les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 9,23% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 118 hab par km² et 50,47% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,12%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 591 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,91%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (5,56%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Soussans mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,33% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Soussans : retour sur la participation aux dernières élections européennes Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Soussans, 64,15% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. En 2019, au moment des élections européennes, sur les 631 personnes en âge de voter à Soussans, 46,16% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 56,53% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Soussans À Soussans, le taux de participation sera incontestablement un facteur clé de ces européennes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,72% au premier tour et seulement 53,68% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Soussans ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,01% dans la commune, à comparer avec une abstention de 23,38% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.