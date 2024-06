Résultat des européennes à Spay : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat de Spay : un regard sur la démographie locale

La structure démographique et socio-économique de Spay façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,41% et une densité de population de 203 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (93,53%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 167 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (4,27%) et le nombre de résidences HLM (4,88% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Spay mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,79% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.