Résultat des européennes à Guécélard : l'élection 2024 en direct

17:02 - Les votants de Guécélard penchaient pour Le Pen il y a deux ans

Se retourner sur le plus récent verdict des urnes semble une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Même si ceci peut induire en erreur…Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un très bon score pour le RN à Guécélard. Ce dernier s'était hissé en tête dans la cité avec 25,72% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 55,28% au second sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,9% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,46% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,92%. Avec 47,66% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,34%.