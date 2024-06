Résultat des européennes à Spechbach : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Les performances du Rassemblement national à Spechbach avant les européennes En sautant les législatives, la progression du RN semble déjà forte à Spechbach entre Jordan Bardella en 2019 (20,3%) et Marine Le Pen en 2022 (27,91% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à 2022 en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les électeurs de Spechbach penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Spechbach avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,91%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 31,58% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 46,79% contre 53,21%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Spechbach par la suite, lors des élections législatives, avec 22,22% au premier tour, contre 28,43% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de suffrages, avec 57,88% sur l'unique circonscription recouvrant Spechbach.

12:45 - À Spechbach, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste RN de Jordan Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Spechbach, avec 20,3% des suffrages, soit 122 voix dans la ville, devant celle de Nathalie Loiseau avec 18,14% suivie par Yannick Jadot avec 16,31%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Spechbach La structure démographique et socio-économique de Spechbach détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,68%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,69%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 619 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,45%) révèle des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (3,59%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Spechbach mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 17,84% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - À Spechbach, quelle participation aux européennes ? Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%. Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 441 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes de 2019, 44,99% des personnes en âge de voter à Spechbach avaient boudé les urnes. L'abstention était de 48,68% il y a dix ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Spechbach La participation constituera l'une des clés de ce scrutin européen à Spechbach. Les habitants des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,39% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 17,44% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.