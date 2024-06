Résultat des européennes à Illfurth : l'élection 2024 en direct

11:45 - Illfurth aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La démographie et la situation socio-économique d'Illfurth façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 271 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,24%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2530,68 €/mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 927 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,24%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,86%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Illfurth mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,16% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.