Résultat des européennes à Surtainville : l'élection 2024 en direct

19:33 - À Surtainville, que vont choisir les supporters de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Surtainville, le binôme Nupes avait en effet accumulé 31,02% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 7,25% à Surtainville, contre 19,34% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - À Surtainville, un Rassemblement national favori ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Surtainville semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la commune. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans à Surtainville C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Surtainville lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,93%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 25,77%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,06% contre 56,94%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 19,8% au premier tour, contre 31,02% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Surtainville, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie au cours du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Surtainville en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux élections européennes à l'époque. Le bulletin avait glané 26,81% des voix, soit 122 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 19,34% et Manon Aubry à 7,47%.

11:45 - Démographie et politique à Surtainville, un lien étroit Devant le bureau de vote de Surtainville, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 11,8% d'agriculteurs pour 1 164 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 39 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 681 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (56,42 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 45,45% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 57,22% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 453,27 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Surtainville contribue à façonner l'avenir européen.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières européennes à Surtainville : les chiffres clés Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. Comment votent généralement les électeurs de cette localité ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 49,09% des personnes habilitées à voter à Surtainville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 56,96% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Surtainville : les européennes débutent À Surtainville, l'une des clés de ce scrutin européen sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,17% au premier tour et seulement 51,01% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Surtainville pour les élections européennes ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 926 personnes en âge de voter dans la commune, 77,19% étaient allées voter. Le taux de participation était de 78,94% au premier tour, c'est-à-dire 731 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.