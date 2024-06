En direct

19:09 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Talant convoité Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était élevée à 30,29% à Talant, contre 6,87% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. La manne semble conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Talant, le binôme Nupes avait en effet glané 21,01% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Talant avant les européennes ? La part des électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera un enjeu pour ces élections 2024 localement. On note que Talant fait partie des rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 15,77% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 15,21% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Talant penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Chez les électeurs de Talant, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec 15,21%, la candidate était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 35,48% et 20,05% des votes. Le deuxième round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron l'emportant avec 69,38% contre 30,62% pour Le Pen. Avec 12,68%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 33,64% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Talant se tournera d'ailleurs encore vers un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 62,81%.

12:45 - À Talant, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Talant lors des précédentes européennes, avec 30,29% des voix. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 15,77% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 12,46%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Talant : un regard sur la démographie locale À Talant, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,73%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (76,35%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 4 073 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,69% et d'une population étrangère de 7,56% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Talant mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,47% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Talant : étude du taux de participation aux précédentes européennes Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des dernières élections. En 2019, au moment des européennes, sur les 4 179 personnes en âge de voter à Talant, 56,53% étaient allées voter. Le taux de participation était de 48,91% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau national, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Talant, 62,87% des votants avaient participé.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Talant Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Talant ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,63% au premier tour. Au deuxième tour, 51,52% des électeurs se sont déplacés. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 75,15% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,98% au premier tour, ce qui représentait 5 866 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.