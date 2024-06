En direct

19:06 - Les électeurs de la Nupes en question Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais Raphaël Glucksmann avait obtenu 7,53% à Dijon, contre 25,56% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Dijon, la Nupes avait en effet accumulé 33,57% des votes au total sur les 3 circonscriptions couvrant la ville. Un chiffre à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Dijon ? À Dijon, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 15,43% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 15,11% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes Dans les isoloirs de Dijon, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un timide 15,11%, la cheffe du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,01% et 27,07% des bulletins exprimés. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 30,11% contre 69,89%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 12,54% en moyenne sur les 3 circonscriptions locales, alors que les candidats Nupes rassembleront 33,57% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Dijon lors des dernières élections des députés européens, avec 25,56% des votes. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 16,72% dans la ville. Jordan Bardella finissait troisième, avec 15,43%.

11:45 - Les enjeux locaux de Dijon : tour d'horizon démographique Dans la commune de Dijon, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 43% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,18%. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (37,07%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 43 438 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,93% et d'une population étrangère de 9,49% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 13,31% à Dijon, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Dijon L'étude des précédentes consultations politiques permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 52,96% des électeurs de Dijon avaient pris part au scrutin. La participation était de 45,75% en 2014. Assisterons-nous à une hausse de la participation des Français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Dijon À Dijon, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,41% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 28,84% au second tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,83% au premier tour. Au second tour, 51,54% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Dijon ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?