En direct

19:10 - À Talmont-Saint-Hilaire, qui va tirer parti des électeurs de la Nupes ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 27,11% à Talmont-Saint-Hilaire, contre 4,98% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des législatives à Talmont-Saint-Hilaire, le binôme Nupes avait en effet réuni 14,58% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Talmont-Saint-Hilaire ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera un enjeu clé pour ces élections européennes 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. À Talmont-Saint-Hilaire, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 24,12% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 23,69% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau national, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Talmont-Saint-Hilaire plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Talmont-Saint-Hilaire lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,96%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,69%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 41,09% contre 58,91%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 15,24% au premier tour, contre 36,85% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Lors des élections des députés européens à l'époque, la liste Rassemblement national obtenait 24,12% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 27,11%.

11:45 - Démographie et politique à Talmont-Saint-Hilaire, un lien étroit Dans la ville de Talmont-Saint-Hilaire, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 25% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,11%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (78,03%) met en exergue l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (49,56%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4 149 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,41%) et le nombre de résidences HLM (2,77% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 43,22%, comme à Talmont-Saint-Hilaire, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Talmont-Saint-Hilaire : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Comment votent d'habitude les citoyens de cette agglomération ? En 2019, pendant les élections européennes, sur les 3 718 inscrits sur les listes électorales à Talmont-Saint-Hilaire, 44,1% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 51,51% lors des élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Talmont-Saint-Hilaire, 61,4% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Talmont-Saint-Hilaire pour les européennes À Talmont-Saint-Hilaire, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera sans aucun doute l'abstention. La guerre au Moyen-Orient serait notamment en mesure de modifier la stratégie de vote des citoyens de Talmont-Saint-Hilaire (85440). Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 7 551 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 79,83% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,57% au second tour, ce qui représentait 6 006 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,85% au premier tour et seulement 49,81% au second tour.