En direct

19:22 - Quel score pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 17,57% des bulletins dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 3,11% à Grosbreuil, contre 25,27% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour le RN à Grosbreuil lors des européennes ? Le résultat de la liste Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections 2024 au niveau local. Si on extrapole la progression du RN prédite par les sondeurs au niveau national pour ces européennes, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer tout proche des 40% à Grosbreuil. Un verdict qui paraît logique compte tenu des points déjà grattés par les lepénistes dans la commune entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Avantage Hayer à Grosbreuil ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Grosbreuil lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,75%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 30,21%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,56% contre 53,44%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 18,51% au premier tour, contre 23,51% pour le binôme La République en Marche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Grosbreuil Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste RN emmenée par Bardella qui avait dominé les élections européennes il y a cinq ans à Grosbreuil, avec 25,81% des électeurs devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 25,27% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 13,51%.

11:45 - Élections européennes à Grosbreuil : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Grosbreuil, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,37%. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 7,1%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,54%) et le nombre de résidences HLM (2,08% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Grosbreuil mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,44% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Grosbreuil ? Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Sur le plan national, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Grosbreuil, 69,99% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'étude des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Au moment des européennes de 2019, 49,75% des personnes habilitées à voter à Grosbreuil avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 58,54% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Grosbreuil : quelles perspectives pour les élections européennes ? Le niveau d'abstention sera immanquablement un critère important des élections européennes à Grosbreuil. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des ménages combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à ramener les citoyens de Grosbreuil vers les urnes. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 22,74% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,03% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,23% au premier tour. Au second tour, 57,37% des votants ne se sont pas déplacés.