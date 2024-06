En direct

19:09 - À Tarare, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait atteint 4,88% à Tarare, contre 19,23% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. Lors du premier tour des élections des députés à Tarare, le binôme Nupes avait en effet accumulé 21,03% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,83% pour Yannick Jadot, 1,77% pour Fabien Roussel et 1,86% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Tarare, entre les 19,23% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,29% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,81% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Tarare ? Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Tarare semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Avantage Hayer à Tarare ? Tarare avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,46%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 26,29% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,23% contre 56,77%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,13% au premier tour, contre 30,17% pour le binôme Les Républicains. Au deuxième round, c'est encore un binôme Les Républicains qui glanera le plus de votes, avec 63,69% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes à Tarare Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Tarare, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, cumulant 25,57% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,23% et François-Xavier Bellamy à 12,74%. C'étaient alors 666 électeurs qui l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Tarare aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Tarare émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 10 428 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 750 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 451 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 35 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,08 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 846 résidents étrangers, Tarare est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1977,55 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,85%, synonyme d'une situation économique tendue. Finalement, Tarare incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Tarare L'observation des résultats des scrutins européens antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, sur les 2 707 inscrits sur les listes électorales à Tarare, 58,31% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 65,44% pour le scrutin de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Tarare, 75,49% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est l'heure de voter à Tarare : les européennes débutent À Tarare, le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 59,73% au premier tour et seulement 65,33% au deuxième tour. Pour le premier tour de la présidentielle, 29,24% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 33,8% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.