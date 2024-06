Résultat des européennes à Teillay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Teillay, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 25,98% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 8,31% à Teillay, contre 18,21% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (9,27% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (7,35% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,24% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Rassemblement national : quel score à Teillay à l'issue des européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national pronostiquée par les sondages au niveau national aujourd'hui, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait s'élever à près de 40% à Teillay. Un chiffre qui semble logique compte tenu des suffrages déjà gagnés par le parti dans la zone entre les européennes 2019 (25,88%) et Marine Le Pen en 2022 (31,55% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Les votants de Teillay plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Le résultat du test démocratique le plus récent semble un enseignement intéressant au moment de l'élection du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient offert un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Teillay. Ce dernier s'était placé en tête dans la cité avec 27,82% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Teillay n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,55% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,55% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,69%. Avec 46,94% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,06%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était arrogée les européennes à l'époque. Le bulletin avait enregistré 25,88% des votes, face à Nathalie Loiseau à 18,21% et Manon Aubry à 9,27%.

11:45 - Teillay : élections européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Teillay, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 089 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 48 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (30,83 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 32,59% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 50,33% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 503,15 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Teillay, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Teillay ? L'étude des scrutins européens antérieurs permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Durant les dernières européennes, 52,7% des électeurs de Teillay avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 59,1% en 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Teillay L'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux d'abstention à Teillay. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,06% au premier tour. Au second tour, 49,12% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 779 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 21,05% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 21,44% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.