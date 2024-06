En direct

19:31 - Quels pourraient être les reports pour les voix de la Nupes à Ercé-en-Lamée ? L'autre interrogation qui accompagne ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Ercé-en-Lamée, le binôme Nupes avait en effet glané 33,06% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 4,29% à Ercé-en-Lamée, contre 20,47% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Ercé-en-Lamée La fraction d'électeurs en faveur de la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Ercé-en-Lamée. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour prédire près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Ercé-en-Lamée ? L'élection présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe de l'ancien Front national cumulait déjà 27,03% au premier tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,97% et 20,33% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,88% contre 54,13%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 21,21% des votes sur place, contre 33,06% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 55,91%.

12:45 - À Ercé-en-Lamée, Jordan Bardella devant les autres en 2019 Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? A l'époque, à Ercé-en-Lamée, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 24,95% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,47% et Yannick Jadot à 16,57%.

11:45 - Ercé-en-Lamée et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Comment les électeurs d'Ercé-en-Lamée peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 38 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,59%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (26,27%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 497 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,65%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,54%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Ercé-en-Lamée mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,04% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Ercé-en-Lamée : retour sur la participation aux dernières européennes Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%. Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 543 inscrits sur les listes électorales à Ercé-en-Lamée, 49,25% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 60,04% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Ercé-en-Lamée ? Ce 9 juin, lors des européennes à Ercé-en-Lamée, qu'en sera-t-il de la participation ? Au premier tour de la dernière présidentielle, 76,16% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 77,94% au deuxième tour, soit 894 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre en Ukraine ainsi que ses retombées sur les prix du quotidien seraient par exemple capables de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs d'Ercé-en-Lamée (35620).