Résultat des européennes à Tence : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle glanait 25,37% au 1er round contre 23,34% pour Emmanuel Macron et 18,28% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,06% contre 52,94%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 7,83% des votes sur place, contre 51,53% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 69,98%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Tence et leurs implications électorales

Quel portrait faire de Tence, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 2 008 logements pour 3 123 habitants, la densité de la ville est de 59 habitants/km². Ses 288 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la commune, 29 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,78 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 36,6% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 6,66%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 017 € par an. Pour conclure, à Tence, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.