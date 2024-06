En direct

19:15 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Terranjou ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 7,57% à Terranjou, contre 23,25% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Terranjou, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,59% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,17% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,07% pour Yannick Jadot, 1,94% pour Fabien Roussel et 1,8% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF.

17:08 - La liste Bardella favorite à Terranjou pour les européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella sera un enjeu pour ces élections du Parlement européen à l'échelle locale, comme au niveau national. Si on tient compte de la progression du RN anticipée par les études sondagières à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci devrait s'élever à environ 30% à Terranjou. Une projection qui semble coller avec les points déjà arrachés par la formation politique dans la commune ces dernières années, entre 2019 et 2022 : un bond de 4 points qui peut toujours évoluer.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle à Terranjou Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Terranjou avec 24,07% contre 33,7% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 38,54% contre 61,46%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 18,64% au premier tour, contre 36,76% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Terranjou, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Terranjou Se retourner sur le dernier test apparait encore comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait à Terranjou lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 23,25%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 20,17% des bulletins.

11:45 - Élections européennes à Terranjou : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Terranjou comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 3 918 habitants répartis dans 1 735 logements, cette ville présente une densité de 241 hab/km². Ses 236 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (15,91 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 31,96% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2119,44 € par mois, la ville défend une économie stable malgré les obstacles. En somme, à Terranjou, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Terranjou L'étude des résultats des scrutins européens passés permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 49,43% des inscrits sur les listes électorales de Terranjou (Maine-et-Loire) avaient pris part au scrutin. La participation était de 43,17% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Terranjou : la participation en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Terranjou ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 22,75% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 22,79% au second tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,57% au premier tour et seulement 54,6% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des familles, combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient notamment en mesure d'inciter les électeurs de Terranjou à s'intéresser plus fortement de l'élection.