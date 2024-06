En direct

19:15 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Terres-de-Haute-Charente scruté Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait atteint 5,41% à Terres-de-Haute-Charente, contre 17,78% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Terres-de-Haute-Charente, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,47% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont trancher les habitants de Terres-de-Haute-Charente ? Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Terres-de-Haute-Charente. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prévoir 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Terres-de-Haute-Charente Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Terres-de-Haute-Charente. Le parti frontiste avait fini en tête dans la cité avec 25,09% au premier tour et surtout 57,19% au 2e sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,88% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,19%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 54,94%, devant Emmanuel Macron à 45,06%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Terres-de-Haute-Charente Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était arrogée les européennes à l'époque. Le mouvement séduisait 30,43% des votes, soit 416 voix, devant Nathalie Loiseau à 17,78% et Manon Aubry à 12,66%.

11:45 - Terres-de-Haute-Charente aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Terres-de-Haute-Charente comme dans toute la France. Avec ses 3 829 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 207 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 411 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (70,1 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Terres-de-Haute-Charente incarne une communauté diversifiée, avec ses 232 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 11,2%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 20 290 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Terres-de-Haute-Charente, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Terres-de-Haute-Charente Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Durant les européennes 2019, 49,88% des électeurs de Terres-de-Haute-Charente (Charente) avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 58,96% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Terres-de-Haute-Charente pour les européennes La participation sera sans nul doute l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Terres-de-Haute-Charente. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à impacter le taux de participation à Terres-de-Haute-Charente. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 2 962 personnes en âge de voter au sein de la commune, 74,27% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 73,88% au second tour, c'est-à-dire 2 189 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,6% au premier tour. Au deuxième tour, 46,81% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Terres-de-Haute-Charente cette année ?