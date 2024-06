En direct

19:10 - À Meulan-en-Yvelines, quels reports de voix à gauche ce soir ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 6,07% à Meulan-en-Yvelines, contre 20,87% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des dernières législatives, en 2022. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Meulan-en-Yvelines, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,07% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Meulan-en-Yvelines, entre les 20,87% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,13% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,54% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Meulan-en-Yvelines lors des européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très analysé. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Meulan-en-Yvelines semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Meulan-en-Yvelines ? Avec 20,82%, c'est un trop faible score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Meulan-en-Yvelines au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 28,2% et 25,13% des votes. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 61,63% contre 38,37% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 20,72%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 27,07% des voix. Meulan-en-Yvelines choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 51,59%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Meulan-en-Yvelines il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Meulan-en-Yvelines, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait battu les autres listes, avec 22,55% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,87% et Yannick Jadot à 13,12%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Meulan-en-Yvelines et leurs implications électorales Dans la commune de Meulan-en-Yvelines, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 39% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,25%. En outre, le taux de ménages propriétaires (43,13%) met en avant l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (69,67%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 071 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 15,30% et d'une population étrangère de 11,78% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Meulan-en-Yvelines mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,28% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Meulan-en-Yvelines : la mobilisation des citoyens aux européennes Au fil des précédentes élections, les 9 119 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, durant les élections européennes, 57,11% des électeurs de Meulan-en-Yvelines avaient boudé les urnes. L'abstention était de 63,39% pour le scrutin de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,4% ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Meulan-en-Yvelines Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Meulan-en-Yvelines ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,34% au premier tour et seulement 57,88% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,97% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 32,19% au second tour. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.