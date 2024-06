Résultat des européennes à Teurthéville-Hague : l'élection 2024 en direct

Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 10,11% à Teurthéville-Hague, contre 19,4% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Teurthéville-Hague, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,02% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,96% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,69% pour Yannick Jadot, 3,91% pour Fabien Roussel et 2,82% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la droite à Teurthéville-Hague ?

Les enquêtes d'opinion imaginent un RN à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait l'amener à 32% à Teurthéville-Hague, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.