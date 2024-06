Résultat des européennes à Theizé : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Pour le Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella font saliver à Theizé À Theizé, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,41% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 14,25% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que dessinent les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage Hayer à Theizé ? Avec 14,25%, c'est un trop petit score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Theizé au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 33,29% et 17,96% des suffrages. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 66,44% contre 33,56% pour Le Pen au second round sur place. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 11,91%, alors que les candidats LREM réuniront 28,52% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin très instructif Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Theizé lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 25,58% des bulletins. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 19,18% dans la cité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 17,41%.

11:45 - Élections à Theizé : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et la situation socio-économique de Theizé contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 4,9% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 97 habitants/km² et 44,97% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,03%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (4,08%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,31%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (43,58%), témoigne d'une population instruite à Theizé, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Theizé : étude du niveau de participation aux précédentes européennes Au fil des dernières années, les 1 350 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 58,91% au niveau de Theizé, à comparer avec une participation de 49,03% pour les élections européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. À travers tout le pays, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Theizé, 56,22% des habitants avaient voté.

09:30 - Les européennes sont lancées à Theizé : scrutin en cours À Theizé, l'un des facteurs clés de ces élections européennes 2024 sera indéniablement le taux de participation. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 993 personnes en âge de voter dans la ville, 13,7% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 17,51% au second tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,12% au premier tour. Au deuxième tour, 50,8% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des ménages seraient de nature à augmenter l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Theizé.