En direct

19:09 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes à Thiers ? Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait obtenu 18,66% à Thiers, contre 8,13% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Thiers, le binôme Nupes avait en effet cumulé 49,97% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,61% pour Yannick Jadot, 3,37% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat aux européennes de Thiers pour la liste Rassemblement national ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. À Thiers, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,18% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 23,21% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en pôle position il y a deux ans à Thiers Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 23,21% contre 25,56% pour Emmanuel Macron et 26,87% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron s'imposant avec 57,19% contre 42,81% pour Le Pen. Avec 18,02%, le RN sera distancé ensuite par les 49,97% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 24,18% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Thiers Regarder en arrière apparait toujours comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite présentée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans à Thiers, avec 24,18% des voix devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 18,66% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 9,66%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Thiers : un regard sur la démographie locale La démographie et la situation socio-économique de Thiers contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 265 hab par km² et un taux de chômage de 18,99%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 1978,22 euros par mois peut être révélateur de disparités financières locales. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,00% et d'une population étrangère de 7,06% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Thiers mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,24% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Thiers : analyse du taux de participation aux élections européennes Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? A l'occasion des dernières élections européennes, le taux d'abstention représentait 53,88% des votants de Thiers (Puy-de-Dôme), contre un taux d'abstention de 60,62% lors des européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Thiers À Thiers, l'abstention constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. La perte de pouvoir d'achat est capable de ramener les citoyens de Thiers (63300) dans les isoloirs. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 28,87% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 31,05% au deuxième tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 58,31% au premier tour et seulement 61,72% au second tour.