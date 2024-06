Résultat des européennes à Thise : l'élection 2024 en direct

11:45 - Thise : démographie, élections et stratégies politiques

À Thise, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. Le taux de chômage à 6,0% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 38,29% de population active et une densité de population de 346 hab par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (88,97%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 318 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,43%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,91%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Thise mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,17% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.