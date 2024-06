En direct

19:07 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Torcy, qui va récupérer le vote Nupes ? L'union des partis de gauche aux législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections européennes ? La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Torcy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 44,96% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 9,91% à Torcy, contre 23,08% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Torcy : 23,08% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,17% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 25,26% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Torcy ? Le résultat en faveur du Rassemblement national va être le déterminant à l'échelle locale pour ces européennes. À Torcy, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 15,46% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,62% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les chiffres de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 12,62% contre 25,17% pour Emmanuel Macron et 41,57% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron finissant à 71,95% contre 28,05% pour Le Pen. Avec 13,63%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 44,96% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Torcy se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, finalement vainqueur localement avec 63,32%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections aux résultats très nets Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Jordan Bardella ne terminait que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 23,08%, contre 15,46% pour le RN.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Torcy : ce qu'il faut retenir Dans la ville de Torcy, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 22,17% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 3,87% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (31,22%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 4 976 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 23,84% et d'une population étrangère de 14,89% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,36% à Torcy, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Torcy ? Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 40,24% des électeurs de Torcy (Seine-et-Marne) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 33,17% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Election à Torcy : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement l'abstention à Torcy. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 60,78% au premier tour. Au deuxième tour, 60,05% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Torcy ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 12 626 personnes en âge de voter dans la ville, 27,69% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 35,26% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.