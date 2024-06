En direct

19:08 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Vaires-sur-Marne ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Vaires-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,78% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,95% à Vaires-sur-Marne, contre 23,2% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Vaires-sur-Marne lors des européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très commenté. À Vaires-sur-Marne, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,49% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 16,27% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les inscrits de Vaires-sur-Marne plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 16,27% contre 27,13% pour Emmanuel Macron et 28,42% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 33,56% contre 66,44%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,52%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 33,78% des voix. Vaires-sur-Marne optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 51,21%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours sensé au moment du scrutin de ce dimanche. Avec un score de 18,49%, Jordan Bardella avait été surpassé aux élections du Parlement européen à l'époque par Nathalie Loiseau avec 23,2%.

11:45 - Vaires-sur-Marne : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Vaires-sur-Marne est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 13 518 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 703 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 563 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (77,89 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 1 380 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,31%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2786,83 € par mois. À Vaires-sur-Marne, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Vaires-sur-Marne : étude du taux d'abstention aux précédentes européennes Y aura-t-il une hausse de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17h. L'observation des résultats des précédents scrutins européens permet de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération. En 2019, pendant les élections européennes, 49,43% des personnes aptes à voter à Vaires-sur-Marne avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 55,78% il y a 10 ans.

09:30 - La participation aux européennes à Vaires-sur-Marne L'abstention constituera incontestablement l'une des clés de ces européennes 2024 à Vaires-sur-Marne. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 29,97% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 23,68% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait de nature à inciter les électeurs de Vaires-sur-Marne à s'intéresser plus fortement de l'élection.